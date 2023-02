IBSA Next Gen Cup, presentato il secondo concentramento della fase a gironi che scatta giovedì a Trento e Rovereto (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella foto di gruppo (credits Daniele Montigiani – Aquila Basket Trento) da sinistra a destra: Marco Aloi, Marco Crespi, Enrico Bettini, Mario Bortot, Mauro Pederzolli, Salvatore Panetta, Matteo Agnolin e Michael Robinson. In una conferenza stampa che si è svolta oggi presso la sede di Trentino Marketing è stato presentato il secondo concentramento della fase a gironi della IBSA Next Gen Cup 2022/23 che vede in lizza le 16 formazioni Under 19 dei club di Serie A. Le gare sono in programma da oggi, giovedì 23 febbraio, sino a domenica 26 febbraio, alla BLM Group Arena di Trento e al palasport “A. Marchetti” di Rovereto con ingresso libero. LE DICHIARAZIONI Queste le ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella foto di gruppo (credits Daniele Montigiani – Aquila Basket) da sinistra a destra: Marco Aloi, Marco Crespi, Enrico Bettini, Mario Bortot, Mauro Pederzolli, Salvatore Panetta, Matteo Agnolin e Michael Robinson. In una conferenza stampa che si è svolta oggi presso la sede di Trentino Marketing è statoilGen Cup 2022/23 che vede in lizza le 16 formazioni Under 19 dei club di Serie A. Le gare sono in programma da oggi,23 febbraio, sino a domenica 26 febbraio, alla BLM Group Arena die al palasport “A. Marchetti” dicon ingresso libero. LE DICHIARAZIONI Queste le ...

