IBSA Next Gen Cup, Gevi Napoli Basket: roster e calendario degli azzurrini (Di giovedì 23 febbraio 2023) Inizia oggi, giovedì 23 Febbraio 2023 a Trento e Rovereto, il secondo concentramento della IBSA Next Gen Cup 2022/23, il torneo riservato alle formazioni Under 19, che vedrà impegnata anche la Gevi Napoli Basket. A seguire il roster degli azzurrini di coach Alfredo Lamberti, ed il calendario delle partite. I convocati: Moussa Bamba, Flavio Cannavina, Sreten Coralic, Francesco D’Antonio, Elhadji Brehima Fainke, Sergio Grassi, Matjas Jacimovic, Antonio Matera, Emanuele Puca, Andrea Sabatino, Simone Sinagra, Francesco Spinelli, Francesco Stentardo, Massimo Fiodo. Coach: Alfredo LambertiAss. Coach: Armando TrojanoAss. Coach: Nicola LiguoriPrep. Fisico: Antonio CredendinoDir. Accompagnatore: Salvatore Sinagra Gevi ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Inizia oggi, giovedì 23 Febbraio 2023 a Trento e Rovereto, il secondo concentramento dellaGen Cup 2022/23, il torneo riservato alle formazioni Under 19, che vedrà impegnata anche la. A seguire ildi coach Alfredo Lamberti, ed ildelle partite. I convocati: Moussa Bamba, Flavio Cannavina, Sreten Coralic, Francesco D’Antonio, Elhadji Brehima Fainke, Sergio Grassi, Matjas Jacimovic, Antonio Matera, Emanuele Puca, Andrea Sabatino, Simone Sinagra, Francesco Spinelli, Francesco Stentardo, Massimo Fiodo. Coach: Alfredo LambertiAss. Coach: Armando TrojanoAss. Coach: Nicola LiguoriPrep. Fisico: Antonio CredendinoDir. Accompagnatore: Salvatore Sinagra...

