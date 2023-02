IBSA Next Gen Cup | Gevi Napoli Basket | ecco il programma degli azzurrini

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Inizia oggi, giovedì 23 Febbraio 2023 a Trento e Rovereto, il secondo concentramento dellaGen Cup 2022/23, il torneo riservato alle formazioni Under 19, che vedrà impegnate le 16 squadre partecipanti al campionato di Serie A1, tra cui logicamente c’è la. Le 16 squadre partecipanti sono divise in 2 raggruppamenti di qualificazione e scenderanno in campo da questa mattina sino al prossimo 26 Febbraio. Si qualificheranno infine alla Final Eight ad eliminazione diretta, inil 10, 11 e 12 aprile aal PalaBarbuto, le prime quattro classificate dei due gruppi., occhio al Girone B A seguire la classifica del durissimo girone B, dove è inserita la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Thebull10654249 : RT @basket_napoli: ???????? ???????????? ????????????, ???????????? ???????? ???????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????????????? ?????????? ???? ???????????????????? ???? Scopri il calendario completo, il ro… - SportandoIT : IBSA Next Gen Cup, presentato il secondo concentramento della fase a gironi - basketinside360 : IBSA NEXT GEN CUP 2022-23: presentato il secondo concentramento che si apre domani a Trento e Rovereto -… - LegaBasketA : ??Si è svolta oggi presso la sede di Trentino Marketing la conferenza stampa del secondo concentramento della fase a… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, Gevi Napoli: inizia la IBSA Next Gen Cup per la squadra Under 19 Eccellenza -

TRENTO. Il futuro della Serie A sbarca in Trentino . Giovedì 23 febbraio avrà inizio la seconda fase dellaGen Cup , la competizione che vede scontrarsi le squadre Under19 delle 16 società partecipanti al massimo campionato italiano . Questa volta il torneo, a cui partecipa anche la Dolomiti ...TRENTO . Presentato il secondo concentramento della fase a gironi dellaGen Cup 2022/23 che vede in lizza le 16 formazioni Under 19 dei club di serie A. Le gare sono in programma da domani, giovedì 23 febbraio , fino a domenica 26 febbraio, alla Blm Group Arena ...

Ibsa Next Gen Cup, i futuri campioni italiani arrivano a Trento e ... il Dolomiti

Presentata a Trento la IBSA Next Gen Cup 2022/23 MegaBasket

IBSA Next Gen Cup 22/23: si gioca da oggi a Domenica il 2 ... Basketmarche.it

La Final Eight della IBSA Next Gen Cup 2022/2023 a Napoli dal 10 ... Basket Magazine

Pallacanestro Reggiana - Giovanili doppia vittoria romagnasport.com

In una conferenza stampa che si è svolta oggi presso la sede di Trentino Marketing è stato presentato il secondo concentramento della fase a gironi della IBSA Next Gen Cup 2022/23 che vede in lizza le ...Para powerlifting athletes took ten medals at the International Blind Sports Federation (IBSA) Powerlifting and Benchpress World ... Vice Minister of Culture and Sports Sarsen Kuranbek. The next ...