I veleni di Fdi contro la preside | ' Ha scritto la letterina antifascista in cerca di celebrità'

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Fratelli d'Italia non ha condannato il raid fascista al liceo Michelangiolo di Firenze e in compenso, dopo Valditara , sparge veleno sullache ha sottolineato i rischi di deriva fascista. La ...

Fratelli d'Italia non ha condannato il raid fascista al liceo Michelangiolo di Firenze e in compenso, dopo Valditara , sparge veleno sulla preside che ha sottolineato i rischi di deriva fascista. La ...I tre nomi, archiviati scontri edelle elezioni per la presidenza della provincia di Teramo, ... in via Forca d'Acero, alla presenza dei coordinatori regionali di, il senatore Etelwardo ...

Ancora veleni, ancora un botta e risposta al vetriolo. Nel day after delle dimissioni di Augusta Montaruli da sottosegretaria all’Università, continuano gli scontri interni alla maggioranza. “Scriva: ...Le dimissioni di Augusta Montaruli hanno causato smottamenti all’interno del centrodestra. Fonti di Fdi attaccano il deputato forzista Mulè: “Pensava di metterci in difficoltà con le sue provocazioni: ...