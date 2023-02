I postini del 41-bis

Leggi su panorama

(Di giovedì 23 febbraio 2023) C’è il sistema del «codice Morse della bottiglia» e quello degli avvocati troppo «di parte», ci sono i contatti proibiti e gli aiuti dall’esterno. Il carcere duro oggi è un po’ meno duro. E parlare di smantellarlo non è più un tabù. Tutto, ma proprio tutto quello che potrebbe creare un contatto tra un detenuto al 41-bis - il regime di carcere duro previsto dall’ordinamento penitenziario - e l’esterno viene controllato. Corrispondenza, pacchi da casa, telefonate... I colloqui con i familiari, oltre a essere ridotti, sono videoregistrati. Non esiste privacy e perfino la cella, ovviamente singola, è da Grande fratello: c’è una telecamera puntata h24, fatta eccezione per il bagno. Ogni regola mira a tagliare i ponti con le organizzazioni criminali di appartenenza. E anche i contatti con gli altri carcerati sono limitatissimi. La finalità è evitare che i mammasantissima, i terroristi o gli ...