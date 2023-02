"I migranti problema europeo, qual è la soluzione". Ursula, la promessa a Palermo (Di giovedì 23 febbraio 2023) "La migrazione è una sfida europea e ha bisogno di una risposta europea Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte e dobbiamo sostenerci a vicenda". Così la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen parlando all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università di Palermo della centralità della Sicilia sul tema immigrazione. "Ora che abbiamo un piano, lo dobbiamo attuare insieme. Una soluzione europea è possibile e mi impegnerò al massimo per raggiungere l'obiettivo: un sistema europeo che funzioni per la Sicilia e tutta l'Europa", ha detto. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) "La migrazione è una sfida europea e ha bisogno di una risposta europea Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte e dobbiamo sostenerci a vicenda". Così la presidente della Commissione europeaVon der Leyen parlando all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università didella centralità della Sicilia sul tema immigrazione. "Ora che abbiamo un piano, lo dobbiamo attuare insieme. Unaeuropea è possibile e mi impegnerò al massimo per raggiungere l'obiettivo: un sistemache funzioni per la Sicilia e tutta l'Europa", ha detto.

