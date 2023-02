“I medici sono stati chiari”. Calvario infinito per il cantante italiano, la notizia dopo 6 operazioni (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un Calvario che va avanti da quasi dieci anni e che il cantante ha voluto raccontare al Corriere delle Sera; lo fa dopo che nei giorni scorsi si è reso necessario un nuovo ricovero in ospedale. A dare la notizia, con la sua solita ironia e voglia di vivere, era stato lo stesso cantautore con una foto su Instagram che lo ritraeva fuori al reparto di cardiologia, chirurgia vascolare e chirurgia toracica dell’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo, dove è in cura e ha sostenuto degli esami. “Mi è stato scoperto un affaticamento cardiaco importante“, racconta. “E il mio cardiologo, Alberto Lanzone – continua – che è diventato un amico, mi ha consigliato l’Humanitas Gavazzeni, dove ha lavorato per cinque anni, per compiere accertamenti ed esami di alto livello. Ho anche un cuore un po’ ipertrofico, più grande del ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Unche va avanti da quasi dieci anni e che ilha voluto raccontare al Corriere delle Sera; lo fache nei giorni scorsi si è reso necessario un nuovo ricovero in ospedale. A dare la, con la sua solita ironia e voglia di vivere, era stato lo stesso cantautore con una foto su Instagram che lo ritraeva fuori al reparto di cardiologia, chirurgia vascolare e chirurgia toracica dell’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo, dove è in cura e ha sostenuto degli esami. “Mi è stato scoperto un affaticamento cardiaco importante“, racconta. “E il mio cardiologo, Alberto Lanzone – continua – che è diventato un amico, mi ha consigliato l’Humanitas Gavazzeni, dove ha lavorato per cinque anni, per compiere accertamenti ed esami di alto livello. Ho anche un cuore un po’ ipertrofico, più grande del ...

