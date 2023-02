I Ferragnez e il dietro le quinte segreto a Sanremo: cosa rischia la Rai (Di giovedì 23 febbraio 2023) La settantatreesima edizione del Festival di Sanremo è stata un successo. Con uno share da record, ha tenuto incollati allo schermo, ogni sera, milioni e milioni di telespettatori. E, anche una volta concluso, Sanremo non ha smesso di far parlare di sé. Purtroppo, però, la chiacchiera si è ben presto trasformata in polemica, e a dire la loro sono state anche autorità e associazioni volte alla tutela degli spettatori. Al centro del mirino, sempre loro, i Ferragnez, che potrebbero causare alla Rai multe salatissime. Le istruttorie Agcom contro Sanremo Nel pomeriggio di eri 22 febbraio, il consiglio dell’Agcom – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si è riunito in una lunga riunione, al termine della quale potrebbero aprirsi tre diverse istruttorie riguardanti l’ultimo Festival di Sanremo, per ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 febbraio 2023) La settantatreesima edizione del Festival diè stata un successo. Con uno share da record, ha tenuto incollati allo schermo, ogni sera, milioni e milioni di telespettatori. E, anche una volta concluso,non ha smesso di far parlare di sé. Purtroppo, però, la chiacchiera si è ben presto trasformata in polemica, e a dire la loro sono state anche autorità e associazioni volte alla tutela degli spettatori. Al centro del mirino, sempre loro, i, che potrebbero causare alla Rai multe salatissime. Le istruttorie Agcom controNel pomeriggio di eri 22 febbraio, il consiglio dell’Agcom – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si è riunito in una lunga riunione, al termine della quale potrebbero aprirsi tre diverse istruttorie riguardanti l’ultimo Festival di, per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ORossi86 : Qui invece di stare dietro alle cose importanti come la crisi economica, climatica, alle violenze, si pensa alla cr… - debdeb1973 : il problema non è #fedez ma i cerebrolesi che gli vanno dietro a lui e alla bionda... poveri bambini #ferragnez - Chensiia : Adorerei scoprire che dietro il profilo di @BarzAlessia c'è sempre stato @Fedez ?? ?? #Ferragnez #ChiaraXdonaFede - oceania23 : @Qua_Agatha Ma si può stare ancora dietro a sto qui ? Si preoccupasse di più a risolvere le sue beghe familiari e a… - giovannyna3 : Quando in The Ferragnez 2 ci sarà tutto il teatrino dietro le quinte di Sanremo forse e dico forse la gente si ren… -