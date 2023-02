I Cretini contro Dahl. Senza aggettivi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roald Dahl è al centro del gran casino che ha combinato la Penguin: stanno ripubblicando i suoi favolosi libri (chi non conosce la Fabbrica del cioccolato?) ma epurati dalle parole che oggi non vanno. Persino “grasso” non si può più scrivere. Vabbè, una follia di cui abbiamo già parlato in varie Zuppe e non solo. Mi è ritornata in mente una sua favolosa risposta ad un giovane diciassettenne aspirante scrittore. Come tutte le persone più o meno in vista riceveva numerose lettere e richieste. Jay Williams negli anni ’80 gli inviò un suo breve racconto, che avrebbe voluto usare per il suo diploma di maturità, chiedendo consigli. Sai che palle deve aver pensato il famoso scrittore. Eppure rispose, prese la sua macchina da scrivere e vergò una risposta che vedete qui allegata in foto. Vi faccio la traduzione, per chi non masticasse l’inglese. Caro Jay,mi stai chiedendo ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roaldè al centro del gran casino che ha combinato la Penguin: stanno ripubblicando i suoi favolosi libri (chi non conosce la Fabbrica del cioccolato?) ma epurati dalle parole che oggi non vanno. Persino “grasso” non si può più scrivere. Vabbè, una follia di cui abbiamo già parlato in varie Zuppe e non solo. Mi è ritornata in mente una sua favolosa risposta ad un giovane diciassettenne aspirante scrittore. Come tutte le persone più o meno in vista riceveva numerose lettere e richieste. Jay Williams negli anni ’80 gli inviò un suo breve racconto, che avrebbe voluto usare per il suo diploma di maturità, chiedendo consigli. Sai che palle deve aver pensato il famoso scrittore. Eppure rispose, prese la sua macchina da scrivere e vergò una risposta che vedete qui allegata in foto. Vi faccio la traduzione, per chi non masticasse l’inglese. Caro Jay,mi stai chiedendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bouvet_Nemo : @GiovaQuez Abelow, Canfora, Chomsky? Tutti dei cretini ovviamente. Non ci si deve chiedere le ragioni che hanno por… - Massimi33755753 : @vfeltri Feltri dice sempre quello che pensa, per questo gli ipocriti si animano e lo criticano. Ma la guerra contr… - robert33139996 : È niente chiamate in ambulanza ?? per andare a prelevare il sottosegretario di forza Italia a contro corrente, quest… - M91P1 : Io non ci credo che siete così cretini da aver pensato che lui volesse che uscisse Anto..Dire che per i vari televo… - riccardomeyer3 : @berlusconi Berlusconi sei un buffone rimbambito e senile senza alcuna credibilità, un vero flagello per l'Italia.… -