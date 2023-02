I Beatles e i Rolling Stones suonano assieme! Non c'è limite al potere dei sogni (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un tempo, sostenere di essere fan sia dei Beatles sia dei Rolling Stones equivaleva a dire «sono una banderuola e un traditore». Al contrario, negli anni '60 dovevi scegliere da che parte stare. Potevi scegliere tra il fascino pulito della Beatlemania e la carica di cattiveria degli Stones. La realtà è che probabilmente a tutti piacevano in segreto entrambi, ma si indossava la propria fedeltà come uno stemma. Non si trattava solo di una fantasia dei fan, di isterie mentali senza fondamento nate nelle discussioni tra le diverse comunità musicali amanti del rock, ma nella battaglia delle band i gruppi stessi inscenavano, di tanto in tanto, qualche scontro aperto. Nel 1970, durante una famigerata intervista al magazine Rolling Stone, John Lennon definì letteralmente Mick Jagger «uno sbruffone», mentre nel ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un tempo, sostenere di essere fan sia deisia deiequivaleva a dire «sono una banderuola e un traditore». Al contrario, negli anni '60 dovevi scegliere da che parte stare. Potevi scegliere tra il fascino pulito della Beatlemania e la carica di cattiveria degli. La realtà è che probabilmente a tutti piacevano in segreto entrambi, ma si indossava la propria fedeltà come uno stemma. Non si trattava solo di una fantasia dei fan, di isterie mentali senza fondamento nate nelle discussioni tra le diverse comunità musicali amanti del rock, ma nella battaglia delle band i gruppi stessi inscenavano, di tanto in tanto, qualche scontro aperto. Nel 1970, durante una famigerata intervista al magazineStone, John Lennon definì letteralmente Mick Jagger «uno sbruffone», mentre nel ...

