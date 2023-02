I balneari occupano solo lo 0 | 5% delle aree demaniali

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Le impreseitaliane sono dinamiche, investono sempre di più nei servizi e non vivono affatto su rendite di posizione, come spesso si tende a pensare. A fare finalmente chiarezza sul tema - sfatando molti degli stereotipi e dei falsi miti più diffusi sulla «questione balneare» e fornendo un quadro completo della situazione attuale - ci ha pensato lo studio «Gestione e Valorizzazione del demanio costiero», realizzato da Nomisma per conto del Sindacato Italianoe di FIPE–Confcommercio, presentato ieri durante l'incontro «Il valoreimpresein Italia». L'indagine, realizzata su un campione di oltre 500 imprese, se da una parte conferma l'importanza strategica del settore all'interno dell'economia del Paese, dall'altra ribalta completamente la narrazione che vede le aziende ...