Hotel Rigopiano | la rabbia e le lacrime dei parenti delle vittime dopo la sentenza | “Hanno assolto tutti | esiste la giustizia?”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Urla,: sono queste le reazioni a caldo deidella tragedia dell’la lettura delladi primo grado emessa oggi dal gup di Pescara che ha25 imputati e ne ha condannati 5. “Chi se l’è comprato per assolvere– grida un uomo che ha chiesto spiegazioni al giudice – Ho diritto o no di sapere perché li ha assolti? Come si fa ad avere fiducia nellala?”, si chiede rivolgendosi al suo avvocato. “Siamo noi genitori i colpevoli di aver messo al mondo dei figli che sono andanti a morire a”, dice un’altra donna uscendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH I La tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola: assolti l'ex prefetto Provolo e l'ex presidente della Provin… - salvatore_irato : Morti e sepolti all'italiettana. La sentenza di primo grado del processo sulla valanga all’Hotel Rigopiano… - massiv97 : RT @fanpage: Quasi tutti assolti i 30 imputati per la tragedia di #Rigopiano: la prima sentenza a sei anni dalla tragedia dell’hotel Farind… - anis_epis : La sentenza di primo grado del processo sulla valanga all’Hotel Rigopiano che causò la morte di 29 persone: 25 impu… - ilfattovideo : Hotel Rigopiano, la rabbia e le lacrime dei parenti delle vittime dopo la sentenza: “Hanno assolto tutti, esiste la… -

Venticinque persone sono state assolte e cinque condannate dal Tribunale di Pescara in merito alla tragedia dell'di Farindola (Pe), distrutto da una valanga il 18 gennaio 2017, che ...A distanza di sei anni si è concluso il processo di primo grado per la tragedia di, dove l'di Farindola venne travolto da una valanga il 18 gennaio 2017 e morirono 29 persone. Cinque le condanne, assoluzione per gli altri 25 imputati. Assolti quindi anche l'ex - ...

Processo Rigopiano, quasi tutti assolti, il dolore dei parenti delle 29 vittime: Vergogna Fanpage.it

La sentenza di primo grado del processo sulla valanga all’Hotel Rigopiano Il Post

Tragedia dell'Hotel Rigopiano, condannato il sindaco RSI.ch Informazione

Tragedia di Rigopiano, sei anni dopo arriva la sentenza Today.it

Per la valanga sull'Hotel Rigopiano morirono in 29: condannato il sindaco Ticinonline

Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto per commentare lasentenza sulla tragedia dell'Hotel Rigopiano, in Abruzzo, travolto nel 2017 da una valanga che aveva ucciso 29 persone.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...