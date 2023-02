Hotel Rigopiano, gli insulti al giudice dopo la sentenza: in aula intervengono le forze dell’ordine (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Fai schifo”, “vergognati”. Sono alcuni degli insulti rivolti dai parenti delle vittime della tragedia dell’Hotel Rigopiano al gup di Pescara che oggi ha mandato assolti in primo grado 25 dei 30 imputati. “Mi vergogno di essere italiana. In Italia non c’è giustizia per chi vuole del bene”, commenta un’anziana parlando al telefono al termine dell’udienza. E c’è infine chi si appella alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affinché intervenga: “Deve prendersi la responsabilità affinché quello schifoso di giudice non partecipi più nemmeno a un’udienza”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Fai schifo”, “vergognati”. Sono alcuni deglirivolti dai parenti delle vittime della tragedia dell’al gup di Pescara che oggi ha mandato assolti in primo grado 25 dei 30 imputati. “Mi vergogno di essere italiana. In Italia non c’è giustizia per chi vuole del bene”, commenta un’anziana parlando al telefono al termine dell’udienza. E c’è infine chi si appella alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affinché intervenga: “Deve prendersi la responsabilità affinché quello schifoso dinon partecipi più nemmeno a un’udienza”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

