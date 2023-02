Hockey ghiaccio | Alps League 2023 | Cavaliers e Fassa vincono i derby | cadono Merano e Vipiteno

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Serata importante per l’. Cinque match in programma con ben sei squadre italiane impegnate, tra cui due. Gli Unterlandpassano in casa di Cortina,supera Gherdeina all’overtime, mentre. Andiamo a vedere cos’è successo nella serata di AHL. S.G. Cortina Hafro-Unterland0-1: gli ospiti muovono la classifica grazie alla rete da 3 punti di Kokoska al 55:58. EK Die Zeller Eisbären-Wipptal Broncos Weihenstephan 4-2: ottimo inizio dicon Giftopoulos che segna l’1-0 dopo 15:50, ma i padroni di casa rispondono con il pareggio al 43:22. Di nuovo Broncos avanti con Conci al 45:07 ma, a ...

... a prescindere dal livello", ha aggiunto Czernuszka, che ora gioca asuper la squadra paralimpica della Gran Bretagna.Si avvia a conclusione la Seconda Fase di Ihl, proponendo questa sera, giovedì 23, il penultimo turno. Al "Cotta Morandini" è atteso un Como che grazie al successo ottenuto ai danni di Bressanone si è ...

Informazione al servizio della comunità e per essere comunità, da sempre questo è lo stile inconfondibile de L'Eco del Chisone: con l'emergenza Coronavirus, ora più che mai, lo sentiamo come un dovere ...