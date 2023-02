"Ho vissuto la vita - Ho vissuto la morte". Saccà presenta il nuovo libro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Verrà presentato venerdi 24 febbraio alle 16 nella Libreria Moderna di via Giuseppe Garibaldi 244, a Rieti, il recentissimo testo di Antonio Saccà: «Ho vissuto la vita - Ho vissuto la morte», Armando Editore. Diviso in due parti, il testo narra gli incontri e le amicizie dell'autore con artisti e intellettuali all'epoca della sua giovinezza, da Moravia a Pasolini, da Guttuso a De Chirico, Elsa Morante, Anna Magnani, Vasco Pratolini, Leonardo Sciascia, Carlo Levi e altri. Nella seconda parte, al presente la grave infezione virale, la sedazione, il risveglo, la deambulazione difficile, una testimonianza interna alla malattia pandemica. Il libro è narrativo, saggistico, con poesie e due opere teatrali. Leggeranno attori diretti da Massino ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Verràto venerdi 24 febbraio alle 16 nella Libreria Moderna di via Giuseppe Garibaldi 244, a Rieti, il recentissimo testo di Antonio: «Hola- Hola», Armando Editore. Diviso in due parti, il testo narra gli incontri e le amicizie dell'autore con artisti e intellettuali all'epoca della sua giovinezza, da Moravia a Pasolini, da Guttuso a De Chirico, Elsa Morante, Anna Magnani, Vasco Pratolini, Leonardo Sciascia, Carlo Levi e altri. Nella seconda parte, al presente la grave infezione virale, la sedazione, il risveglo, la deambulazione difficile, una testimonianza interna alla malattia pandemica. Ilè narrativo, saggistico, con poesie e due opere teatrali. Leggeranno attori diretti da Massino ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexDanzi : @Shabine7 @LBasemi Ho vissuto gran parte della mia vita, affiancato da uno zio che per me era come un padre, ed era… - suzukimaruti : @Alessan83838200 @Lapid1 È il marxismo, quello. Il comunismo è un’altra cosa, che risale all’alba dei tempi: è la v… - zaccog : RT @Dayne999: La cosa che mi fa incazzare è che per una vita intera ho vissuto circondato da 'drittoni', gente che si atteggiava a smalizia… - mcuheartx : io questo gol vissuto dal secondo blu lo racconterò ai miei nipoti come il giorno più bello della mia vita - apalma67 : RT @diceNiNi: @Italo_Bocchino @tomasomontanari Mio padre ha vissuto fino a 97 anni alla faccia di chi, come quello di cui va tanto orgoglio… -