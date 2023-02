Ho congelato il pesce senza pulirlo, è giusto? I segreti per non sbagliare mai (Di giovedì 23 febbraio 2023) Congelare il pesce fresco è diventata ormai un’abitudine: dalla scelta alle lavorazioni e alla conservazioni, tutti i trucchi che ci fanno bene Ormai è diventata un’esigenza comune. Invece di andare… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 23 febbraio 2023) Congelare ilfresco è diventata ormai un’abitudine: dalla scelta alle lavorazioni e alla conservazioni, tutti i trucchi che ci fanno bene Ormai è diventata un’esigenza comune. Invece di andare… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pox_News_Italy : @FmMosca A Mosca, Mosca non avrebbe il reddito di cittadinanza con cui campare? E verrebbe spedito al fronte con d… - loperatoreOC : @Guizzardi_67 In realtà alcuni supermercati hanno porzioni di pesce congelato in sacchetti di plastica, tipo quello… - Guizzardi_67 : @loperatoreOC No, va bene, altrimenti si sbriciola. Non compro pesce congelato se non il tonno in filetti per la mi… - AttilioSacco : @LucioMM1 @giangolz Ma il provvedimento riguarda anche veicoli commerciali tipo camion, tir etc ? Se si, quale batt… - mcallock : Dunque. Verissimo...in parte. Ed il busillis sta proprio in questa frase, anzi in una parola. 'Congelato'. Quindi?… -