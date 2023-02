Henry elogia il Napoli: «Non ci sono squadre al suo livello in Italia» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Thierry Henry, ex stella del calcio mondiale, ha elogiato il Napoli nel corso del podcast “House of Champions” in diretta su CBS Sports. Complimenti veri e sinceri, quelli di Henry, che sarebbe curioso di vedere fin dove potrà spingersi questo Napoli anche in Europa, magari contro una squadra di livello europeo altissimo come il Manchester City: «Il Napoli non ha squadre del suo livello in Italia, parliamo di una squadra che non si pone limite e che pratica un calcio fantastico». Continua l’ex Arsenal sui nuovi acquisti del Napoli da Kvaratskhelia a Simeone. Il grande merito del Napoli, secondo Henry, è quelo di aver trovato il giusto equilibrio tra i nuovi giocatori e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Thierry, ex stella del calcio mondiale, hato ilnel corso del podcast “House of Champions” in diretta su CBS Sports. Complimenti veri e sinceri, quelli di, che sarebbe curioso di vedere fin dove potrà spingersi questoanche in Europa, magari contro una squadra dieuropeo altissimo come il Manchester City: «Ilnon hadel suoin, parliamo di una squadra che non si pone limite e che pratica un calcio fantastico». Continua l’ex Arsenal sui nuovi acquisti delda Kvaratskhelia a Simeone. Il grande merito del, secondo, è quelo di aver trovato il giusto equilibrio tra i nuovi giocatori e ...

