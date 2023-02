Harvey Weinstein, il giorno del giudizio: condannato a 16 anni di carcere per stupro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Harvey Weinstein, un tempo potente produttore di Hollywood, è stato condannato a 16 anni di carcere per lo stupro di una donna in una stanza d’albergo di Beverly Hills una decina di anni fa. Un tribunale di Los Angeles ha condannato il 70enne produttore premio Oscar, che sta già scontando una pena di 23 anni per un altro caso di crimini sessuali giudicato a New York nel 2020. Salvo nuovi colpi di scena giudiziari, Harvey Weinstein resterà il resto della sua vita dietro le sbarre. L’ex re di Hollywood è stato condannato da un tribunale di Los Angeles a 16 anni di reclusione per aver aggredito e stuprato una ex modella e attrice russa che all’epoca viveva a Roma ed era ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 23 febbraio 2023), un tempo potente produttore di Hollywood, è statoa 16diper lodi una donna in una stanza d’albergo di Beverly Hills una decina difa. Un tribunale di Los Angeles hail 70enne produttore premio Oscar, che sta già scontando una pena di 23per un altro caso di crimini sessuali giudicato a New York nel 2020. Salvo nuovi colpi di scena giudiziari,resterà il resto della sua vita dietro le sbarre. L’ex re di Hollywood è statoda un tribunale di Los Angeles a 16di reclusione per aver aggredito e stuprato una ex modella e attrice russa che all’epoca viveva a Roma ed era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - fanpage : ULTIM'ORA - Harvey Weinstein è stato condannato a 16 anni di carcere - GirolamoMaggio : RT @EnricoFaraboll1: Il tempo in prigione per stupro di Weinstein potrebbe quasi raddoppiare Giovedì un giudice della Corte Superiore del… - Alexia70__ : RT @EnricoFaraboll1: Il tempo in prigione per stupro di Weinstein potrebbe quasi raddoppiare Giovedì un giudice della Corte Superiore del… - Luce_news : Harvey Weinstein, il giorno del giudizio: condannato a 16 anni di carcere per stupro -