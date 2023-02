Harvey Weinstein condannato a 16 anni. 'Non uscirà più di prigione' (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'ex produttore di Hollywood deve già scontare 23 anni per una precedente condanna. Sono oltre 100 le donne che lo hanno accusato di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'ex produttore di Hollywood deve già scontare 23per una precedente condanna. Sono oltre 100 le donne che lo hanno accusato di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacantarutti : RT @HuffPostItalia: Harvey Weinstein condannato a 16 anni per stupro e violenza sessuale - Bianca34874951 : RT @repubblica: Los Angeles, nuova condanna per il produttore Harvey Weinstein: 16 anni per lo stupro di una modella nel 2013 - repubblica : Harvey Weinstein condannato a 16 anni di prigione [a cura della redazione Spettacoli] - chiarapellegri9 : RT @RaiNews: Scandalo a #Hollywood - L'ex produttore Harvey Weinstein condannato a 16 anni di prigione per stupro. A 70 anni, sta già scont… - infoitcultura : Usa: Harvey Weinstein condannato a 16 anni per stupro attrice italiana -