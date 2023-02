Harvey Weinstein condannato a 16 anni di carcere per violenza e altri crimini di tipo sessuale (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'ex produttore Harvey Weinstein è stato condannato a 16 anni di carcere per il caso di una modella italiana che sostiene di essere stata violentata dal produttore nel 2013. Harvey Weinstein è stato condannato a 16 anni di carcere dopo essere stato giudicato colpevole di stupro e altri crimini di tipo sessuale. La nuova sentenza, pronunciata dal giudice Lisa B. Lench, si aggiunge ai 23 anni di carcere con cui si è concluso nel marzo 2020 il processo che si è svolto a Manhattan per altre accuse, sempre relative alle violenze subite da alcune donne vittime del produttore. Il giudice Lisa B. Lench, pronunciando la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'ex produttoreè statoa 16diper il caso di una modella italiana che sostiene di essere stata violentata dal produttore nel 2013.è statoa 16didopo essere stato giudicato colpevole di stupro edi. La nuova sentenza, pronunciata dal giudice Lisa B. Lench, si aggiunge ai 23dicon cui si è concluso nel marzo 2020 il processo che si è svolto a Manhattan per altre accuse, sempre relative alle violenze subite da alcune donne vittime del produttore. Il giudice Lisa B. Lench, pronunciando la ...

