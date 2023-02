Hai mai provato il ciambellone senza uova? Ecco la ricetta! (Di giovedì 23 febbraio 2023) Se non hai mai provato il ciambellone senza uova, oggi ti faremo vedere una ricetta semplice e veloce per realizzarlo. Il ciambellone senza uova è un dolce soffice da colazione e merenda che si prepara in 10 minuti (al netto della cottura). Una ricetta facilissima che richiede pochi ingredienti, per una torta vegana dal lieve sentore di vaniglia. La ricetta del ciambellone senza uova è L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 23 febbraio 2023) Se non hai maiil, oggi ti faremo vedere una ricetta semplice e veloce per realizzarlo. Ilè un dolce soffice da colazione e merenda che si prepara in 10 minuti (al netto della cottura). Una ricetta facilissima che richiede pochi ingredienti, per una torta vegana dal lieve sentore di vaniglia. La ricetta delè L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Sicuramente non ha funzionato. Non ho mai problemi ad ammettere una sconfitta. La questione però è un poco più comp… - furbymemi01 : finalmente questa maglia dorata è tua. dopo tanti sacrifici puoi dire con orgoglio che questa maglia te la sei meri… - MartaBaldi1 : RT @perfettacosi__: “è vero quello che mi hai detto ieri?” “io ti dico sempre la verità” “non mi farai mai del male vero? mi proteggerai se… - soraja____ : @callmeilaria forte del dolore,di questo sono immensamente felice e fiera,anche del fatto che siamo qui a viverlo c… - metvnfetamina : dici che sono bella ma hai mai notato quando... non puoi aver notato un cazzo perché se ti piaccio sei per forza u… -