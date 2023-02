Hai 50 anni e ti senti vecchio? Fai queste cose e sembrerai un trentenne (Di giovedì 23 febbraio 2023) Avete compiuto o state per compiere 50 anni? Ecco 4 cose che potete fare per migliorare la vostra salute e il vostro benessere. Il giro di boa dei 50 anni di età è sempre un evento simbolico nella vita di un uomo o di una donna, nel bene o nel male. Entrare in un nuovo decennio dopo aver chiuso il primo mezzo secolo di vita è spesso un’occasione per fare una pausa e riflettere sulla strada che ci si lascia alle spalle e quella che resta da percorrere. Con un’amara (quasi) certezza – quella di aver superato il mezzo del cammin della propria vita – che può trasformarsi in un’eccezionale motivazione a dare il meglio di sé. Allenamento all’aperto (Grantennistoscana.it)Sì, perché sono molte le cose che si possono fare per migliorare le possibilità di condurre una vita sana per i decenni a venire dopo i “50”. Quattro in ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 23 febbraio 2023) Avete compiuto o state per compiere 50? Ecco 4che potete fare per migliorare la vostra salute e il vostro benessere. Il giro di boa dei 50di età è sempre un evento simbolico nella vita di un uomo o di una donna, nel bene o nel male. Entrare in un nuovo decennio dopo aver chiuso il primo mezzo secolo di vita è spesso un’occasione per fare una pausa e riflettere sulla strada che ci si lascia alle spalle e quella che resta da percorrere. Con un’amara (quasi) certezza – quella di aver superato il mezzo del cammin della propria vita – che può trasformarsi in un’eccezionale motivazione a dare il meglio di sé. Allenamento all’aperto (Grantennistoscana.it)Sì, perché sono molte leche si possono fare per migliorare le possibilità di condurre una vita sana per i decenni a venire dopo i “50”. Quattro in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : Posso guidare la tua macchina? No, hai 5 anni Posso avere una birra? No, hai 5 anni Posso avere una sigaretta? No… - _Carabinieri_ : Se hai tra i 17 e i 26 anni e vuoi iniziare un percorso formativo impegnativo e stimolante, per una professione al… - _GigiDAlessio_ : Ogni volta che ti sentirai insicuro, guarda a tutto quello che hai fatto finora, a soli 19 anni, con le tue forze e… - RenataMontresor : RT @ricckardsummer: #gfvip #Gintonic #donnalisi #nikiters Preferisco un Antonino arrivato a 27 anni ha costruito un'impresa, aiutato la mad… - rprat75 : @GGTedeschi e io ti dico avendoci vissuto 4 anni n 3 Stati diversi - e non vedo perché dovrei dirti una bugia - che… -