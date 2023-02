Haaland: «Vorrei che Mbappé giocasse nella Norvegia» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Invitato a parlare di Kylian Mbappé ai microfoni di Canal +, Erling Haaland ha fatto il pieno di elogi per l’attaccante parigino. Lo ha fatto al termine della partita di ieri di Champions League tra Lipsia e Manchester City. Di seguito le parole di Haaland su Mbappé: «Ci sono così tanti bravi giocatori in Francia e Kylian è uno di loro. È così forte! I francesi sono così fortunati che giochi per la Francia. Mi piacerebbe che giocasse per la Norvegia ovviamente, ma non è così. Ma sì, è un giocatore incredibile». «È veloce, forte ed è ai massimi livelli già da diversi anni. Ha solo due anni in più rispetto a me ma è pazzesco!. Ha ancora dieci anni di gioco ai massimi livelli. Lui è fenomenale». Parole di grande elogio per il fenomeno francese che ha dimostrato, durante l’ultima Coppa ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Invitato a parlare di Kylianai microfoni di Canal +, Erlingha fatto il pieno di elogi per l’attaccante parigino. Lo ha fatto al termine della partita di ieri di Champions League tra Lipsia e Manchester City. Di seguito le parole disu: «Ci sono così tanti bravi giocatori in Francia e Kylian è uno di loro. È così forte! I francesi sono così fortunati che giochi per la Francia. Mi piacerebbe cheper laovviamente, ma non è così. Ma sì, è un giocatore incredibile». «È veloce, forte ed è ai massimi livelli già da diversi anni. Ha solo due anni in più rispetto a me ma è pazzesco!. Ha ancora dieci anni di gioco ai massimi livelli. Lui è fenomenale». Parole di grande elogio per il fenomeno francese che ha dimostrato, durante l’ultima Coppa ...

