Ha ragione Valditara | basta scuola politicizzata

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Scrivere una circolare agli studenti del proprio istituto per avvalorare una versione di parte di fatti di cronaca, esagerandone la portata per colpire l’avversario politico costruendoci sopra improbabili parallelismi storici e facendo allusioni fin troppo esplicitamente diffamanti alle forze della maggioranza governativa, è nei compiti e nel ruolo di un preside? Può un “dirigente scolastico”, come con non poco gusto del ridicolo si dice ora, fare politica? Nella dissestata e decadenteitaliana degli ultimi decenni evidentemente sì: la politicizzazione a senso unico della, con la delegittimazione morale e politica dell’avversario politico, è possibile e persino difesa e apprezzata. Ovviamente se l’avversario è quello giusto. E, ovviamente, anche se non c’entra un fico secco, se tutto avviene nel nome di un antifascismo di comodo che non è ...