Gunther | “Aver perso peso mi ha aiutato nella Royal Rumble”

(Di giovedì 23 febbraio 2023)ha avuto una run straordinaria a NXT UK, dove detenuto il titolo per la durata record di 870 giorni. Ora il leader dell’Imperium è una presenza fissa di SmakDown, ha vinto l’Intercontinental Championship nel giugno del 2022, e da allora lo ha difeso sette volte, ed il suo regno è già uno dei miglioristoria della compagnia. Non contento, ha stabilito il record di permanenza, resistendo ben 71 minuti nel ring e arrivando a giocarsi la vittoria con Cody Rhodes, venendo però sconfitto. Mantenendo costante la sua dominanza dal passaggio da NXT, è oggettiva la trasformazione fisica del Ring General dai tempi del black and gold brand, tanto che l’importante perdita disembraloa superare i propri ...