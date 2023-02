Guerra Ucraina-Russia, “negoziati in Svizzera per la pace: serve tempo” (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – negoziati sulla Guerra tra Ucraina e Russia sono in corso a Ginevra. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis, spiegando che i negoziati si tengono ”non al livello più alto”, ma in condizione di ”massima discrezione”. In un’intervista al quotidiano Le Temps, il ministro non ha indicato chi ha partecipato ai colloqui. ”La costruzione della pace è un’impresa complessa che richiederà molta diplomazia. Ma ci arriveremo, anche se al momento non è visibile a breve termine”, ha detto Cassis. Necessario, ha aggiunto, ”ricostruire l’architettura di sicurezza nel continente europeo”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) –sullatrasono in corso a Ginevra. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis, spiegando che isi tengono ”non al livello più alto”, ma in condizione di ”massima discrezione”. In un’intervista al quotidiano Le Temps, il ministro non ha indicato chi ha partecipato ai colloqui. ”La costruzione dellaè un’impresa complessa che richiederà molta diplomazia. Ma ci arriveremo, anche se al momento non è visibile a breve termine”, ha detto Cassis. Necessario, ha aggiunto, ”ricostruire l’architettura di sicurezza nel continente europeo”. L'articolo proviene da Italia Sera.

