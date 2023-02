Guerra Ucraina, Putin accelera su Transinistria e Moldavia (e la Georgia si infiamma): ecco perché nell'ex Urss può scatenarsi l'effetto a catena (Di giovedì 23 febbraio 2023) Transnistria, una piccola striscia di territorio di poco più di 4mila chilometri quadrati e con meno di 600mila abitanti di cui un quarto nella capitatale Tiraspol, è la miccia... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 febbraio 2023) Transnistria, una piccola striscia di territorio di poco più di 4mila chilometri quadrati e con meno di 600mila abitanti di cui un quartoa capitatale Tiraspol, è la miccia...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... federicofubini : Una delle esperienze italiane più vomitevoli di un anno di guerra è quel manipolo di pseudo-guru che ogni giorno av… - GiovaQuez : Galimberti: “Questa è una guerra della Russia contro l’Occidente. Putin non smette mai di ricordarcelo. Ha un diseg… - GiovaQuez : Santoro: “È vero che Putin ha fatto una cosa criminale ma se si indagasse sulle ragioni… Questa non è più una guerr… - LexieVillanelle : RT @liberioltre: @mannocchia: “Come si può dire ad una popolazione torturata che si deve cedere parte del proprio territorio? Il giorno in… - MiglioSavio : @Tommasocerno C'è la soluzione per far terminare questa guerra. Basta dare la Bomba Atomica all'Ucraina. Soluzione Finale. -