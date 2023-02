Guerra, Putin sulle forze armate russe: “Un dovere prendersi cura di chi difende il Paese” (Di giovedì 23 febbraio 2023) prendersi cura di “coloro che difendono il Paese” è un “sacro dovere dello Stato”: lo ha detto Vladimir Putin nel suo discorso di oggi, giovedì 23 febbraio, in riferimento alla Giornata delle forze armate in Russia, chiamata anche Giorno dei difensori della patria. Dopo aver deposto dei fiori sulla tomba del milite ignoto vicino alle ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023)di “coloro che difendono il” è un “sacrodello Stato”: lo ha detto Vladimirnel suo discorso di oggi, giovedì 23 febbraio, in riferimento alla Giornata dellein Russia, chiamata anche Giorno dei difensori della patria. Dopo aver deposto dei fiori sulla tomba del milite ignoto vicino alle ... TAG24.

