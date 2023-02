Guerra in Ucraina, svolta in Svizzera? “Colloqui segreti in atto per accordo di pace” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb – In Svizzera si stanno tenendo Colloqui “segreti” per “una soluzione della Guerra in Ucraina”. E’ quanto annunciato dal ministro degli Esteri elvetico, Ignazio Cassis, in un’intervista rilasciata al quotidiano Le Temps. Lo stesso ministro precisa che i Colloqui si stanno tenendo a Ginevra “nella massima discrezione”, ma “attualmente non si stanno svolgendo ad alti livelli”. In ogni caso, dice Cassis, “un giorno questa Guerra finirà attraverso un negoziato. Costruire la pace è un affare complicato che necessita molta diplomazia”. In Svizzera Colloqui segreti per la pace in Ucraina: cosa c’è dietro Il ministro degli Esteri svizzero non ha rivelato le parti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb – Insi stanno tenendo” per “una soluzione dellain”. E’ quanto annunciato dal ministro degli Esteri elvetico, Ignazio Cassis, in un’intervista rilasciata al quotidiano Le Temps. Lo stesso ministro precisa che isi stanno tenendo a Ginevra “nella massima discrezione”, ma “attualmente non si stanno svolgendo ad alti livelli”. In ogni caso, dice Cassis, “un giorno questafinirà attraverso un negoziato. Costruire laè un affare complicato che necessita molta diplomazia”. Inper lain: cosa c’è dietro Il ministro degli Esteri svizzero non ha rivelato le parti ...

