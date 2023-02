Guerra in Ucraina, l’annuncio di Putin: “Rafforzeremo l’armamento nucleare russo” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Mosca – La Russia presterà “maggiore attenzione” al potenziamento delle sue forze nucleari. Lo ha dichiarato il presidente Vladimir Putin in un messaggio in occasione del Giorno dei difensori della Patria e a due giorni dal suo annuncio sulla sospensione della partecipazione al trattato Start. “Presteremo maggiore attenzione al rafforzamento della triade nucleare”, ha detto Putin, aggiungendo che per la prima volta quest’anno saranno schierati i missili balistici intercontinentali Sarmat, un’arma in grado di trasportare più testate nucleari. Intanto secondo Mosca l’Ucraina sta preparando una provocazione armata contro la Transnistria, regione separatista filo-russa. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, precisando che il piano di Kiev vedrebbe la partecipazione diretta di unità armate ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 febbraio 2023) Mosca – La Russia presterà “maggiore attenzione” al potenziamento delle sue forze nucleari. Lo ha dichiarato il presidente Vladimirin un messaggio in occasione del Giorno dei difensori della Patria e a due giorni dal suo annuncio sulla sospensione della partecipazione al trattato Start. “Presteremo maggiore attenzione al rafforzamento della triade”, ha detto, aggiungendo che per la prima volta quest’anno saranno schierati i missili balistici intercontinentali Sarmat, un’arma in grado di trasportare più testate nucleari. Intanto secondo Mosca l’sta preparando una provocazione armata contro la Transnistria, regione separatista filo-russa. Lo ha riferito il ministero della Difesa, precisando che il piano di Kiev vedrebbe la partecipazione diretta di unità armate ...

