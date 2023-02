Guerra in Ucraina, Cremlino: “Kiev prepara provocazione in Transnistria”. Putin: “Potenzieremo forze nucleari” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il ministero della Difesa russo ha accusato l’Ucraina di “preparare una provocazione armata” contro la regione separatista filo-Mosca della Transnistria della Moldavia “nel prossimo futuro”. Nessuna prova o ulteriori dettagli sono stati offerti a sostegno dell’affermazione del ministero. Intanto, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato in un discorso video che sarà data particolare enfasi ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il ministero della Difesa russo ha accusato l’di “re unaarmata” contro la regione separatista filo-Mosca delladella Moldavia “nel prossimo futuro”. Nessuna prova o ulteriori dettagli sono stati offerti a sostegno dell’affermazione del ministero. Intanto, il presidente russo Vladimirha annunciato in un discorso video che sarà data particolare enfasi ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... federicofubini : Una delle esperienze italiane più vomitevoli di un anno di guerra è quel manipolo di pseudo-guru che ogni giorno av… - GiovaQuez : Galimberti: “Questa è una guerra della Russia contro l’Occidente. Putin non smette mai di ricordarcelo. Ha un diseg… - GiovaQuez : Santoro: “È vero che Putin ha fatto una cosa criminale ma se si indagasse sulle ragioni… Questa non è più una guerr… - gianlucalibrale : RT @fattoquotidiano: Ucraina, la frattura tra Putin e l’Asia centrale: così la guerra ha allontanato gli ex Paesi sovietici - Alesteelers : RT @SolariPaolo: UCRAINA ???? 2023, 1 anno di bugie 1° su Von Der Leyen e Stoltenberg, e la vera origine della guerra in Ucraina 2° su Merke… -