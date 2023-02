Guendalina coinvolta in una rissa tra mamme in una gara di danza? Lei si difende: “Denuncerò” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Una rissa tra mamme durante una gara di danza ha portato ad accuse verso Guendalina Tavassi che si è difesa negando il suo coinvolgimento. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Unatradurante unadiha portato ad accuse versoTavassi che si è difesa negando il suo coinvolgimento. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... barbarathelife : RT @Boomerissima: GUENDALINA TAVASSI COINVOLTA IN UNA RISSA TRA MAMME NELLA RECITA DELLE BAMBINE: BORSETTATE VIOLENTI SULLA TESTA ?????? #… - misscuore85 : RT @Boomerissima: GUENDALINA TAVASSI COINVOLTA IN UNA RISSA TRA MAMME NELLA RECITA DELLE BAMBINE: BORSETTATE VIOLENTI SULLA TESTA ?????? #… - Ginko92_ : RT @zitt0p3latoh: Ma voi mi state dicendo che nella rissa delle mamme al saggio di danza era coinvolta Guendalina Tavassi? Oddio grazie zia… - zitt0p3latoh : Ma voi mi state dicendo che nella rissa delle mamme al saggio di danza era coinvolta Guendalina Tavassi? Oddio graz… - satira91061873 : RT @Boomerissima: GUENDALINA TAVASSI COINVOLTA IN UNA RISSA TRA MAMME NELLA RECITA DELLE BAMBINE: BORSETTATE VIOLENTI SULLA TESTA ?????? #… -