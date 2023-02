Guadagni online: in arrivo la direttiva Dac7, i dati di chi vende o fa servizi web per 2.000 euro finiscono all’Agenzia delle entrate (Di giovedì 23 febbraio 2023) Guadagni online, in arrivo anche in Italia e con ritardo la direttiva Dac7 ((Ue) 2021/514): i dati di chi guadagna oltre 2.000 euro online sui siti web, sui portali di commercio elettronico o tramite i social finiscono all’Agenzia delle entrate che li controlla ai fini delle imposte. In altre parole, i redditi di una certa entità ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023), inanche in Italia e con ritardo la((Ue) 2021/514): idi chi guadagna oltre 2.000sui siti web, sui portali di commercio elettronico o tramite i socialche li controlla ai finiimposte. In altre parole, i redditi di una certa entità ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... saurzamal1 : RT @NdeItalia: La raccolta delle #informazioni sulle identità, attraverso le tecniche del #profiling, sono la parte concreta sulla quale si… - SilviaBatia : Stai cercando un'opportunità per un secondo lavoro online? ?In base ai tuoi obiettivi: Potrai aumentare le tue entr… - MissSuomi : @GattaSulTetto Confermo. Addirittura andava a vedere chi le commentava e aveva attività online per cazziarle del fa… -