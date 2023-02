Grossi guai per Meta: è indagata per evasione fiscale in Italia per 870 milioni di euro” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb – Grossi problemi per Meta, creatura fondata e plasmata da Mark Zuckerberg. Il colosso americano che controlla Facebook e Instagram, oltre a servizi di messaggistica istantanea come WhatsApp, è finita nel mirino della Procura di Milano. E’ ora indagata in Italia per un’evasione fiscale da capogiro: omesso versamento dell’Iva per circa 870 milioni di euro. Una cifra astronomica dunque, emersa in seguito agli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guarda di Finanza in base alla mancata presentazione della dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto da parte della multinazionale Usa, per gli anni che vanno dal 2015 al 2021. Perché Meta è indagata per evasione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb –problemi per, creatura fondata e plasmata da Mark Zuckerberg. Il colosso americano che controlla Facebook e Instagram, oltre a servizi di messaggistica istantanea come WhatsApp, è finita nel mirino della Procura di Milano. E’ orainper un’da capogiro: omesso versamento dell’Iva per circa 870di. Una cifra astronomica dunque, emersa in seguito agli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guarda di Finanza in base alla mancata presentazione della dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto da parte della multinazionale Usa, per gli anni che vanno dal 2015 al 2021. Perchéper...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lord_Vltor : @icksx @borghi_claudio @MANUEL_FC1969 Mi domando perché siano cambiati così tanto quando sono andati al Governo. La… - Vincenzodf1 : @Anna2Ary @Lorenzo36522471 Bisognerebbe sapere cosa le disse Draghi in quel colloquio di un’ ora riservato!. In Ita… - Shajidn : @PLDC09710726 Perché vuole il pretesto per dimettersi al più presto, in modo da evitare grossi guai. - italiamac : RT @italiamac: Apple potrebbe trovarsi in grossi guai con il Dipartimento di Giustizia, l’indagine sull’App Store si intensifica https://t.… - saratripodi2 : RT @MassimoPacifero: @fuoridalcorotv Giordano mi raccomando, non smettere di urlare... specialmente sui vaccini: temo che 'quelli' prima o… -