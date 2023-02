Graziani | «Lukaku finalmente è tornato! Prima sembrava un parente»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Il gol diè uno dei temi principali all’indomani di Inter-Porto 1-0 di Champions League. Sul numero 90 si è espresso, che a Radio Sportiva sostiene come si stia rivedendo il giocatore dei fasti di un tempo. RIECCOLO! – Francescoè sollevato per come si stia riprendendo Romelu: «è tornato, perché quello che c’eraun lontano. Ieri sera abbiamo rivisto il vero, nell’essere reattivo a buttare dentro il cross di Nicolò Barella. Si è visto un giocatore che, non so se ci avete fatto caso, chiamava sempre la palla chiedendo di fare la guerra: è questo ilche l’Inter si aspettava e chequasi andava a nascondersi per non avere ...