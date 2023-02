Grande Fratello Vip: Cristina Quaranta contro Nikita: "Ha detto che mio fratello è morto perché non aveva un angelo" (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'ex gieffina è tornata a parlare di Nikita contro la quale ha avuto uno scontro accesissimo nella Casa del Gf Vip, prima che l'ex ragazza di Non è la Rai fosse eliminata. Leggi su comingsoon (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'ex gieffina è tornata a parlare dila quale ha avuto uno saccesissimo nella Casa del Gf Vip, prima che l'ex ragazza di Non è la Rai fosse eliminata.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Il problema è sempre lo stesso: abbiamo ridotto la politica a Grande Fratello. La soluzione alla vittoria della des… - MediasetTgcom24 : 'GF Vip', torna il sereno tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: 'Il cuore batte...' | Lui: 'Merito di Signorini'… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #16febbraio 1907; muore il celebre Fratello #GiosuèCarducci, poeta e #premioNobel per la letteratura.… - orielebarbie : RT @ValentinaIozzia: Ma i Nikiters che giudicano Oriana e Luca come mestieranti. Nikita ha fatto: -Temptation Island -ex on The beach -… - moonchi78468326 : @EderaParrella @assunta_17 È stata lei a dare inizio a tutto e comunque le presunte “cessate” continue sono normali… -