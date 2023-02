Grande Fratello Vip, coppie discusse nella casa e una sorpresa per Milena Miconi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Stasera, giovedì 23 febbraio, in prima serata su Canale 5 trentaseiesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Grande Fratello Vip, le anticipazioni della serata Credits – MediasetStasera, giovedì 23 febbraio, in prima serata su Canale 5 trentaseiesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Tra i “vipponi” c’è un’atmosfera particolare a causa di un televoto molto sentito nella casa: quattro protagonisti indiscussi di questa edizione sono a rischio eliminazione. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia e Nikita ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Stasera, giovedì 23 febbraio, in prima serata su Canale 5 trentaseiesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.Vip, le anticipazioni della serata Credits – MediasetStasera, giovedì 23 febbraio, in prima serata su Canale 5 trentaseiesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Tra i “vipponi” c’è un’atmosfera particolare a causa di un televoto molto sentito: quattro protagonisti indiscussi di questa edizione sono a rischio eliminazione. Chi dovrà abbandonare il gioco tra AntoFiordelisi, Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia e Nikita ...

