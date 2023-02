Grande Fratello Vip 7, trentaseiesima puntata: commenti a caldo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Alle 21.40, su Canale 5, la trentaseiesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show è condotto da Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Alle 21.40, su Canale 5, ladella settima edizione delVip. Il reality show è condotto da Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Il problema è sempre lo stesso: abbiamo ridotto la politica a Grande Fratello. La soluzione alla vittoria della des… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #16febbraio 1907; muore il celebre Fratello #GiosuèCarducci, poeta e #premioNobel per la letteratura.… - MediasetTgcom24 : 'GF Vip', torna il sereno tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: 'Il cuore batte...' | Lui: 'Merito di Signorini'… - Mariani39886135 : @Grande Fratello # Gfvip .non fatte scherzi???? - Sandro68188464 : Ma c’è un po di grande fratello in questa censura? Porca troiaaaa democristiani fraudolenti #incorvassi #gfvip -