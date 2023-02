Grande Fratello Vip 7, anticipazioni della puntata del 23 febbraio: chi dovrà abbandonare la Casa? (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ecco le anticipazioni del Grande Fratello Vip 7 del 23 febbraio 2023: la puntata va in onda stasera su Canale 5 alle 21:30 Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 23 febbraio 2023 su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata. Nella trentaseiesima puntata è prevista un'eliminazione tra i concorrenti finiti al televoto, ovvero Antonella, Antonino, Micol e Nikita. Alfonso Signorini affronterà anche la divisione nella Casa con i due gruppi, spartani e persiani, che fanno vite parallele nel loft di Cinecittà Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 7, nella Casa più spiata d'Italia la tensione è sempre più alta. I concorrenti sono divisi in due fazioni ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ecco ledelVip 7 del 232023: lava in onda stasera su Canale 5 alle 21:30 IlVip 7 torna stasera 232023 su Canale 5 alle 21:30 con una nuova. Nella trentaseiesimaè prevista un'eliminazione tra i concorrenti finiti al televoto, ovvero Antonella, Antonino, Micol e Nikita. Alfonso Signorini affronterà anche la divisione nellacon i due gruppi, spartani e persiani, che fanno vite parallele nel loft di Cinecittà Nuovo appuntamento con ilVip 7, nellapiù spiata d'Italia la tensione è sempre più alta. I concorrenti sono divisi in due fazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Il problema è sempre lo stesso: abbiamo ridotto la politica a Grande Fratello. La soluzione alla vittoria della des… - MediasetTgcom24 : 'GF Vip', torna il sereno tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: 'Il cuore batte...' | Lui: 'Merito di Signorini'… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #16febbraio 1907; muore il celebre Fratello #GiosuèCarducci, poeta e #premioNobel per la letteratura.… - Aniello27495067 : RT @BellaCiao___20: Dopo 121, il Grande Fratello ha installato anche 122 per i riportini in cortiletto. #donnalisi #nikiters #gintonic #gf… - zamcla1 : RT @MaiUnaGioia89: Mamma Antoninooooo?????????? “Voi lì dentro state facendo un altro grande fratello.. quella è un altra casa ed è imbarazzant… -