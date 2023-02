Grande Fratello Vip 2022-2023 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Stasera, giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip con l’edizione 2022-2023, la numero 7. Alla conduzione ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. dove vedere il Grande Fratello Vip 2022-2023 in diretta tv e live streaming? ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Stasera, giovedì 23 febbraio, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ilVip con l’edizione, la numero 7. Alla conduzione ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa.ilVipintv e live? ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Il problema è sempre lo stesso: abbiamo ridotto la politica a Grande Fratello. La soluzione alla vittoria della des… - MediasetTgcom24 : 'GF Vip', torna il sereno tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: 'Il cuore batte...' | Lui: 'Merito di Signorini'… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #16febbraio 1907; muore il celebre Fratello #GiosuèCarducci, poeta e #premioNobel per la letteratura.… - scorpion_fox_ : @Mswatzon1 @ggkarit lo guardi il grande fratello? - CasariGiuliana : RT @BellaCiao___20: Dopo 121, il Grande Fratello ha installato anche 122 per i riportini in cortiletto. #donnalisi #nikiters #gintonic #gf… -