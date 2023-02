Grande Fratello Vip 2022-2023: le anticipazioni della puntata di oggi, 23 febbraio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Stasera, giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con l’edizione 2022-2023, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni Stasera nella Casa di Cinecittà si tornerà sui temi ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Stasera, giovedì 23, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda una nuovadelVip con l’edizione, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Stasera nella Casa di Cinecittà si tornerà sui temi ...

