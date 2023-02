Gran Bretagna, verdure razionate nei supermercati. Ex manager di una catena: “Il governo se l’è cercata. Colpa anche di Brexit” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Da giorni alcune catene di supermercati del Regno Unito, dall’Inghilterra alla Scozia, hanno razionato le quantità di verdure acquistabili dai consumatori. Asda ha introdotto limiti ad articoli come pomodori, peperoni e lattuga: ogni cliente può comprare al massimo tre di ognuno. Morrisons ha invece annunciato il limite di due a testa su prodotti come i cetrioli. Secondo Justin King, ex amministratore delegato della catena Sainsbury’s, il nuovo allarme scaffali vuoti è dovuto anche alle conseguenze della Brexit perché il divorzio di Londra da Bruxelles ha “drasticamente colpito” il settore. Per King i prodotti che adesso scarseggiano, come pomodori, peperoni e cetrioli, “in passato venivano prodotti tutto l’anno” nel Paese all’interno delle serre, mentre ora sono importati nell’isola in inverno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Da giorni alcune catene didel Regno Unito, dall’Inghilterra alla Scozia, hanno razionato le quantità diacquistabili dai consumatori. Asda ha introdotto limiti ad articoli come pomodori, peperoni e lattuga: ogni cliente può comprare al massimo tre di ognuno. Morrisons ha invece annunciato il limite di due a testa su prodotti come i cetrioli. Secondo Justin King, ex amministratore delegato dellaSainsbury’s, il nuovo allarme scaffali vuoti è dovutoalle conseguenze dellaperché il divorzio di Londra da Bruxelles ha “drasticamente colpito” il settore. Per King i prodotti che adesso scarseggiano, come pomodori, peperoni e cetrioli, “in passato venivano prodotti tutto l’anno” nel Paese all’interno delle serre, mentre ora sono importati nell’isola in inverno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : Lo scorso anno, in Gran Bretagna, 2.900 lavoratori di 61 aziende hanno sperimentato la riduzione del tempo di lavor… - MarcoFattorini : Il 24 febbraio in tutta la Gran Bretagna sarà osservato un momento di silenzio per l’anniversario dell’invasione ru… - FerdinandoC : Questo è lo stato del ghiacciaio Thwaites, Antartide, uno dei conti alla rovescia più importanti sulla Terra. È imm… - fattoquotidiano : Gran Bretagna, verdure razionate nei supermercati. Ex manager di una catena: “Il governo se l’è cercata. Colpa anch… - nadness11 : RT @MAXADRI70339175: Questo è il crimine di America, Gran Bretagna, Arabia Saudita ed Emirati contro i bambini dello Yemen, e questo bambin… -