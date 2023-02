Governo, nuove regole per i consumatori: cosa cambia su sconti e diritto al recesso. Stretta sui bagarini online (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dal Consiglio dei ministri arriva il via libera a nuove tutele per i consumatori. Si tratta di alcune modifiche al Codice del Consumo che da ora in avanti punteranno a una maggiore garanzia di trasparenza negli acquisti. Sul tavolo del Cdm diversi argomenti di discussione che hanno portato anche alla proroga della protezione temporanea per i profughi ucraini stanziando oltre 360 milioni di euro, cos’ come al disegno di legge per il riordino degli incentivi alle imprese. Le decisioni del Cdm hanno riguardato lo schema di attuazione della direttiva europea sul diritto dei consumatori: tra le nuove norme il Governo segnala in particolare le misure in materia di campagne promozionali. A questo proposito si prevede che quando si indica il prezzo scontato, in caso di saldi per esempio, ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dal Consiglio dei ministri arriva il via libera atutele per i. Si tratta di alcune modifiche al Codice del Consumo che da ora in avanti punteranno a una maggiore garanzia di trasparenza negli acquisti. Sul tavolo del Cdm diversi argomenti di discussione che hanno portato anche alla proroga della protezione temporanea per i profughi ucraini stanziando oltre 360 milioni di euro, cos’ come al disegno di legge per il riordino degli incentivi alle imprese. Le decisioni del Cdm hanno riguardato lo schema di attuazione della direttiva europea suldei: tra lenorme ilsegnala in particolare le misure in materia di campagne promozionali. A questo proposito si prevede che quando si indica il prezzo scontato, in caso di saldi per esempio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @AlessandroZamp @Marcella_IsBack No, non direi che abbiamo il PD al governo. Al momento zero nuove tasse, niente me… - matteosalvinimi : Partite le comunicazioni con il calcolo delle nuove pensioni rivalutate da marzo: era una promessa di buonsenso del… - FratellidItalia : ?? A Lecce, nuove scritte anarchiche e intimidatorie verso il Governo. Se qualcuno spera che alzando la tensione lo… - CassanmagnagoA : @kavurzio elabora ulteriormente la sua riflessione su Putin e la guerra in Ucraina. Continuo a pensare che abbia mo… - RiccardoNeroBlu : RT @Lollobast: Ricapitolando, Zelensky insulta un alleato di governo e tiene in ostaggio giornalisti italiani e la Meloni va a leccargli il… -