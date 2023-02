Governo: al via Cdm, sul tavolo anche dl proroga permessi soggiorno profughi ucraini (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - E' appena iniziato, con mezz'ora di ritardo, il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo c'è anche un decreto legge che rende prorogabili di un ulteriore anno i permessi di soggiorno in scadenza il 4 marzo per i profughi ucraini che godono di protezione temporanea. Il provvedimento in questione 360 milioni di risorse aggiuntive per i profughi ucraini nel 2023 e ulteriori 47 milioni per assistere i minori non accompagnati. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - E' appena iniziato, con mezz'ora di ritardo, il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sulc'èun decreto legge che rendebili di un ulteriore anno idiin scadenza il 4 marzo per iche godono di protezione temporanea. Il provvedimento in questione 360 milioni di risorse aggiuntive per inel 2023 e ulteriori 47 milioni per assistere i minori non accompagnati.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : È finita l'era in cui lo Stato si volta dall'altra parte sul fronte della legalità: per questo motivo, tra le tante… - FratellidItalia : ?? Il Governo ha dato il via alla battaglia contro le occupazioni abusive. In Italia torna la legalità. - fattoquotidiano : Condannata a un anno e sei mesi per le 'spese pazze' la sottosegretaria di Fratelli d’Italia al ministero dell’Univ… - TV7Benevento : Governo: al via Cdm, sul tavolo anche dl proroga permessi soggiorno profughi ucraini - - grullini1 : @SusannaCeccardi Ricordaci chi era al governo quando venne firmato l’accordo con la Cina sulla via della seta -