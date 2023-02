Gosens, ingresso prezioso nel secondo tempo. Joao Mario bloccato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Uno dei tanti giocatori che hanno sorpreso in positivo con il Porto è stato Robin Gosens. Dopo la prestazione da dimenticare contro la Sampdoria l’esterno tedesco si ritrova ed è fondamentale nel finale per Simone Inzaghi. FASE DIFENSIVA – Federico Dimarco non è una garanzia in fase difensiva, questa è una certezza. Poco prima della sua sostituzione il Porto ha costruito un’occasione da gol colossale partendo proprio dalla sua fascia e sfruttando l’inserimento interno del terzino Joao Mario. Simone Inzaghi è stato intelligente, ha colto prontamente il pericolo ed è corso ai ripari con Robin Gosens. L’esterno tedesco, come dimostrato spesso nelle ultime settimane, sta tornando piano piano ai suoi reali livelli. Contro il Porto il giocatore ha bloccato completamente la sua fascia, ha giocato con ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) Uno dei tanti giocatori che hanno sorpreso in positivo con il Porto è stato Robin. Dopo la prestazione da dimenticare contro la Sampdoria l’esterno tedesco si ritrova ed è fondamentale nel finale per Simone Inzaghi. FASE DIFENSIVA – Federico Dimarco non è una garanzia in fase difensiva, questa è una certezza. Poco prima della sua sostituzione il Porto ha costruito un’occasione da gol colossale partendo proprio dalla sua fascia e sfruttando l’inserimento interno del terzino. Simone Inzaghi è stato intelligente, ha colto prontamente il pericolo ed è corso ai ripari con Robin. L’esterno tedesco, come dimostrato spesso nelle ultime settimane, sta tornando piano piano ai suoi reali livelli. Contro il Porto il giocatore hacompletamente la sua fascia, ha giocato con ...

