Google TV lancia le pagine di destinazione per trovare subito cosa guardare (Di giovedì 23 febbraio 2023) Google TV lancia nuovi modi per guardare i contenuti preferiti introducendo le pagine destinazione. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 23 febbraio 2023)TVnuovi modi peri contenuti preferiti introducendo le. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : Google TV lancia le pagine di destinazione per trovare subito cosa guardare - ItaliaStartUp_ : Spotify lancia un pilota per l'integrazione degli NFT - The Crypto Gateway - andreastoolbox : Lukaku lancia l'Inter, il Porto sconfitto a San Siro - Agenzia ANSA #lancia #Lukaku #l'Inter, #Porto #il ??????? - mariobianchi18 : Il #23febbraio 1998 Netscape lancia - CF22092013 : RT @CeotechI: Microsoft Edge lancia una pubblicità aggressiva #Advertising #Browser #Chrome #Edge #Google #GoogleChrome #Microsoft #Microso… -