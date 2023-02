Gomez a La7: “Putin è il pazzo principale, ma anche gli altri leader mondiali stanno dimostrando di essere apprendisti stregoni” (Di giovedì 23 febbraio 2023) “La stoccata di Zelensky a Berlusconi? Credo che Zelensky, essendo il capo di uno Stato sotto attacco, se ne fotta, per dirla volgarmente. A lui, che è sotto le bombe, cosa può importare della nostra situazione nazionale? Io ormai la penso come Papa Francesco: c’è Putin, che è l’aggressore e il pazzo principale. Ma anche gli altri grandi leader, in una situazione che è a un pelo dalla guerra mondiale, stanno dimostrando di essere dei pazzi e degli apprendisti stregoni e di giocare col fuoco”. Sono le parole pronunciate a Tagadà (La7) dal direttore de ilfattoquotidiano.it e di Fq Millennium, Peter Gomez, che aggiunge: “Questi stessi leader mondiali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) “La stoccata di Zelensky a Berlusconi? Credo che Zelensky, essendo il capo di uno Stato sotto attacco, se ne fotta, per dirla volgarmente. A lui, che è sotto le bombe, cosa può importare della nostra situazione nazionale? Io ormai la penso come Papa Francesco: c’è, che è l’aggressore e il. Magligrandi, in una situazione che è a un pelo dalla guerra mondiale,didei pazzi e deglie di giocare col fuoco”. Sono le parole pronunciate a Tagadà (La7) dal direttore de ilfattoquotidiano.it e di Fq Millennium, Peter, che aggiunge: “Questi stessi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Gomez a La7: “Putin è il pazzo principale, ma anche gli altri leader mondiali stanno dimostrando di essere apprendi… - andreaguglielme : @tagadala7 come avevo anticipato quando abbiamo sentito la critica di Gomez (che avete tolto dai video) non solo I… - ClaraMutsc : RT @La7tv: #tagada '#Zelensky se ne fotte di #Berlusconi... Non solo #Putin è pazzo', il commento di Peter Gomez - La7tv : #tagada '#Zelensky se ne fotte di #Berlusconi... Non solo #Putin è pazzo', il commento di Peter Gomez - La7tv : #tagada Il commento di Peter #Gomez sul botta e risposta tra la preside del liceo di Firenze e il ministro… -