Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano il rafforzamento della coalizione di centrodestra al governo confermata anche daldelle regionali. Da segnalare dopo ilnelle regionali la crisi del Movimento 5 Stelle forse penalizzata anche dal caso del Superbonus L'ultimoo è di: Istituto Ixè del 21 febbraio 2023 FdI - 31,1% (+1% rispetto al 3 febbraio2023) M5S - 17,2% (-0,7%) Pd - 16,9% (+0,2%) Lega - 7,6% (-0,2%) FI - 6,7% (-0,8%) Azione/IV - 6,6% (-0,4%) SWG per Tg La7 del 20 febbraio FdI - 31% (= rispetto al 13 febbraio) M5S - 17% (-0,7%) Pd - 15,8% (+0,7%) Lega - 9,3% (+0,4%) Azione/IV - 7,4% (-0,4%) FI - 6,2% (+0,1%) Tecné per RTI del 31 gennaio FdI - 30,6 M5S - 17,1% Pd - 16,7% Lega - 9,2% FI - 8%

... sul dolore, e racconta in fondo le vite di tutti noi, che ripetiamo mille voltestessi sbagli. Può non mettere d'accordo tutti, ma per chi scrive è uno dei più belli visti neglidieci ...Due squadre entrambe in buona forma, che una settimana fa hanno pareggiato 2 - 2 al Camp Nou dopo una sfida in cui entrambiallenatori hanno avuto modo di lamentarsi per l'arbitraggio. L'...

Sannino sulla Reggina: "Inzaghi ha accettato sfida difficile, gli ultimi risultati fanno pensare che..." TuttoReggina.com

La guerra di Putin fa saltare gli ultimi tabù, anche Germania e Giappone si riarmano La Stampa

Euclid supera test, vola in Usa il satellite che mapperà gli ultimi 10 mld di anni dell'Universo Adnkronos

Inter-Porto, San Siro tutto esaurito: gli ultimi biglietti in vendita Inter - News Ufficiali

Gli ultimi «fuochi» di Carnevale tra Ludobus, burattini e «Corpi illuminati». Ancora lunghe code per Light is Life. Ecco ... L'Eco di Bergamo

