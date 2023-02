"Gli ufo? Non esistono, ma...": la verità dagli Usa che cambia il quadro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il generale e il professore: alieni nuova bufala mondialista? Da Biden a Fiorello è tutto un ciaccolare di ufo: negli ultimi giorni sarebbero stati perfino abbattuti tre velivoli non identificati da missili Usa, in Michigan, Alaska e Canada. Come al solito, prove materiali, meno di zero: né un bullone, né un pezzo di lamiera. È da una decina di anni che questo fascinoso argomento, prima appannaggio quasi esclusivo di nerd sovrappeso e hippie capelloni è passato ai microfoni di uno stuolo di generali e piloti militari più o meno in pensione, (statunitensi, canadesi, israeliani), nonché di politici Usa di area democratica. Fin da Jimmy Carter, è infatti tradizione dei presidenti americani progressisti ammiccare a questo tema- popolarissimo oltreoceano – con apparente noncuranza verso i suoi effetti destabilizzanti. Il sospetto è che ci si trovi di fronte all'ennesima ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il generale e il professore: alieni nuova bufala mondialista? Da Biden a Fiorello è tutto un ciaccolare di: negli ultimi giorni sarebbero stati perfino abbattuti tre velivoli non identificati da missili Usa, in Michigan, Alaska e Canada. Come al solito, prove materiali, meno di zero: né un bullone, né un pezzo di lamiera. È da una decina di anni che questo fascinoso argomento, prima appannaggio quasi esclusivo di nerd sovrappeso e hippie capelloni è passato ai microfoni di uno stuolo di generali e piloti militari più o meno in pensione, (statunitensi, canadesi, israeliani), nonché di politici Usa di area democratica. Fin da Jimmy Carter, è infatti tradizione dei presidenti americani progressisti ammiccare a questo tema- popolarissimo oltreoceano – con apparente noncuranza verso i suoi effetti destabilizzanti. Il sospetto è che ci si trovi di fronte all'ennesima ...

