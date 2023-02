Gli hacker filorussi che hanno attaccato numerosi siti istituzionali italiani sono finiti nel mirino della Procura di Roma (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gli hacker filorussi sono finiti nel mirino della Procura di Roma. Dopo la spaventosa serie di attacchi ai siti istituzionali italiani, di diverse banche e di alcune aziende, a piazzale Clodio è stato aperto un fascicolo di indagine. L’attacco, avvenuto martedì, è stato rivendicato da un collettivo filorusso NoName057. Gli specialisti della polizia Postale del Cnaipic hanno trasmesso a piazzale Clodio una prima informativa. Il procedimento, coordinato dal Procuratore Francesco Lo Voi, è stata rubricato per il reato di accesso abusivo a sistema informatico. Secondo quanto spiegano gli esperti informatici, l’attacco è stato di tipo Ddos (Denial of ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Glineldi. Dopo la spaventosa serie di attacchi ai, di diverse banche e di alcune aziende, a piazzale Clodio è stato aperto un fascicolo di indagine. L’attacco, avvenuto martedì, è stato rivendicato da un collettivo filorusso NoName057. Gli specialistipolizia Postale del Cnaipictrasmesso a piazzale Clodio una prima informativa. Il procedimento, coordinato daltore Francesco Lo Voi, è stata rubricato per il reato di accesso abusivo a sistema informatico. Secondo quanto spiegano gli esperti informatici, l’attacco è stato di tipo Ddos (Denial of ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? Tajani, attacco hacker? Minaccia dopo visita Meloni a Kiev. ???? Usa: al momento non risulta che Cina abbia fornito… - TgLa7 : Sono una decina tra siti istituzionali e di aziende italiane, gli obiettivi di un attacco hacker da parte del colle… - CoGiafra : Gli #hacker russi che attaccano le strutture italiane, hanno messo le basi durante l'aiuto per la pandemia nel marz… - biagiomarzo : L’Italia nel mirino degli hacker russi, poi gli attacchi - saretta_79 : RT @Zziagenio78: Gli Hacker continuano a rubare dati nonostante la gente copiaincolli su Facebook 'NON AUTORIZZO NESSUNO A PRENDERE LE MIE… -